Приставы взыскивают со столичных алиментщиков более 4 млрд рублей

Возраст среднестатистического мужчины-должника по алиментам варьируется от 42 до 44 лет. Средняя сумма долга по алиментам на одно исполнительное производство составляет 219 тыс. рублей. Лишь у 55% должников есть работа и официальный источник дохода, с которого взыскиваются средства на содержание детей.