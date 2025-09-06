Новое благоустроенное пространство открылось в Нижегородской области

Сквер поделен на две зоны: центральная часть — мемориальная и предназначена для проведения памятных мероприятий, а на остальной территории разместили спортивную площадку и обустроили пространство для прогулок и отдыха горожан. В рамках проекта модернизировали системы освещения и обновлены все пешеходные дорожки.