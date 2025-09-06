Новое благоустроенное пространство открылось в Нижегородской области

Общественное пространство было выбрано большинством голосов в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды», реализуемого в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни».
Сквер поделен на две зоны: центральная часть — мемориальная и предназначена для проведения памятных мероприятий, а на остальной территории разместили спортивную площадку и обустроили пространство для прогулок и отдыха горожан. В рамках проекта модернизировали системы освещения и обновлены все пешеходные дорожки.
Общий бюджет проекта превысил 40 миллионов рублей. Финансирование осуществлялось из федерального, регионального и муниципального бюджетов. Дополнительные средства, выделенные из местного бюджета, были направлены на ремонт подъездной дороги к школе № 12, перенос инженерных сетей за пределы сквера и благоустройство территории.