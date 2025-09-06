Молодые саженцы появились на улице Ильича в Новосибирске

Сухие деревья, высаженные 60 лет назад, срубили в июле 2025 года.
На улице Ильича, возле Торгового центра Академгородка, вместо усохшей аллеи были высажены 68 молодых деревьев черемухи Маака. Прежние деревья, простоявшие около шести десятилетий, были убраны в июле 2025 года из-за полного высыхания.
По информации городской администрации Новосибирска, исторический облик аллеи на улице Ильича был восстановлен. Старые деревья, достигшие возраста более 60 лет, перестали быть жизнеспособными еще в 2024 году. Тогда же в Новосибирске наблюдалась гибель сразу четырех аллей черемухи Маака, располагавшихся на проспектах Ильича и Дзержинского, улице Урицкого и центральной аллее сквера Героев Революции.
Удручающий вид высохших аллей в летний период вызвал обеспокоенность среди жителей Новосибирска. Сотрудники отдела, занимающегося проектами озеленения, отметили, что начался естественный процесс старения старых посадок черемухи Маака.
По словам Светланы Гижицкой, руководителя отдела, отвечающего за озеленение города, жизненный цикл черемухи Маака ограничен, особенно если выращивать ее в одноствольной форме. Она также отметила, что существует методика продления срока жизни этих деревьев путем поэтапной замены стволов за счет корневой поросли.
Несмотря на относительно недолгий век этих деревьев, от черемухи Маака в городе не отказываются из-за ее декоративных качеств: медно-красной коры, горьких черных ягод и лимонного цвета осенней листвы. В связи с этим, на проспекте Ильича были вновь посажены 68 молодых саженцев этого вида.
В мэрии сообщили, что новые деревья находятся в периоде адаптации. Подрядчик гарантирует приживаемость саженцев в течение двух лет, а весной 2026 года будет проведена проверка состояния деревьев, и при необходимости усохшие саженцы будут заменены.