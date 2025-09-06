Молодые саженцы появились на улице Ильича в Новосибирске

По информации городской администрации Новосибирска, исторический облик аллеи на улице Ильича был восстановлен. Старые деревья, достигшие возраста более 60 лет, перестали быть жизнеспособными еще в 2024 году. Тогда же в Новосибирске наблюдалась гибель сразу четырех аллей черемухи Маака, располагавшихся на проспектах Ильича и Дзержинского, улице Урицкого и центральной аллее сквера Героев Революции.