Неделя спорта для старшего поколения прошла в поселке Саракташ в Оренбуржье

Пожилые жители поселка Саракташ в Оренбургской области приняли участие в неделе спорта для старшего поколения, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Саракташского района.
Специалисты районного комплексного центра социального обслуживания населения провели познавательные беседы с получателями социальных услуг о преимуществах физической активности. Речь шла о таких активных видах спорта, как бег, плавание, йога и велосипедный спорт. Также специалисты рассказали о простых способах начать тренировки: прогулки на свежем воздухе, утренние зарядки и участие в групповых занятиях.
«Каждый из нас может найти подходящий вид спорта, который принесет удовольствие и укрепит здоровье. Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Делайте шаг к активной и здоровой жизни», — отметили в администрации Саракташского района.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.