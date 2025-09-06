Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Неделя спорта для старшего поколения прошла в поселке Саракташ в Оренбуржье

Специалисты рассказали о простых способах начать тренировки.

Пожилые жители поселка Саракташ в Оренбургской области приняли участие в неделе спорта для старшего поколения, организованной в соответствии с целями нацпроекта «Семья». Об этом сообщили в администрации Саракташского района.

Специалисты районного комплексного центра социального обслуживания населения провели познавательные беседы с получателями социальных услуг о преимуществах физической активности. Речь шла о таких активных видах спорта, как бег, плавание, йога и велосипедный спорт. Также специалисты рассказали о простых способах начать тренировки: прогулки на свежем воздухе, утренние зарядки и участие в групповых занятиях.

«Каждый из нас может найти подходящий вид спорта, который принесет удовольствие и укрепит здоровье. Любая физическая активность лучше, чем ее отсутствие. Делайте шаг к активной и здоровой жизни», — отметили в администрации Саракташского района.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.