В Таганроге отремонтируют коллектор до конца ноября

В ходе рабочей поездки в Таганрог врио губернатора Юрий Слюсарь проверил ход восстановления аварийного коллектора на улице Мало-Почтовой.

Источник: donland.ru

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На ремонт почти 300-метрового участка из регионального бюджета было выделено более 146 миллионов рублей. Подрядная организация уже приступила к работам в конце мая.

На текущий момент очищена треть трассы, частично разобран старый бетонный трубопровод и установлен защитный «саркофаг». Проложены новые трубы и смонтированы шесть бетонных колец для колодца. Общая готовность объекта превышает 30%.

Для завершения проекта необходимо выполнить аналогичные работы на оставшихся 176 метрах, оборудовать защиту старого трубопровода и проложить новые трубы. Подрядчик заверил, что успеет завершить все работы в установленный срок — до конца ноября.

На встрече с главой Таганрога обсуждались задачи по обновлению других коммунальных объектов города. Было отмечено, что тема модернизации изношенных коммунальных сетей остается одним из приоритетов развития региона на ближайшие годы.