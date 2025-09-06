В Таганроге отремонтируют коллектор до конца ноября

Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. На ремонт почти 300-метрового участка из регионального бюджета было выделено более 146 миллионов рублей. Подрядная организация уже приступила к работам в конце мая.
На текущий момент очищена треть трассы, частично разобран старый бетонный трубопровод и установлен защитный «саркофаг». Проложены новые трубы и смонтированы шесть бетонных колец для колодца. Общая готовность объекта превышает 30%.
Для завершения проекта необходимо выполнить аналогичные работы на оставшихся 176 метрах, оборудовать защиту старого трубопровода и проложить новые трубы. Подрядчик заверил, что успеет завершить все работы в установленный срок — до конца ноября.
На встрече с главой Таганрога обсуждались задачи по обновлению других коммунальных объектов города. Было отмечено, что тема модернизации изношенных коммунальных сетей остается одним из приоритетов развития региона на ближайшие годы.