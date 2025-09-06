На Дону началась вакцинация от гриппа

В Ростовской области дан старт ежегодной прививочной кампании против гриппа. Уже поступило более 837 тысяч доз вакцин, включая 503 тысячи доз для детей.
Бесплатно вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.
В приоритетном порядке вакцинация рекомендована следующим категориям граждан:
-Дети;-Студенты высших и средних специальных учебных заведений;-Призывники;-Работники медицинской сферы;-Беременные женщины;-Лица пенсионного возраста;-Люди, страдающие хроническими заболеваниями;-Сотрудники животноводческих и птицеводческих предприятий.
Наиболее благоприятным временем для вакцинации является период с сентября по ноябрь. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет к началу эпидемического сезона.