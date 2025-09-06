Ричмонд
На Дону началась вакцинация от гриппа

Чтобы сформировать коллективный иммунитет, необходимо привить не менее 60% жителей области, а среди групп риска этот показатель должен достичь 75%.

Источник: Александр Полегенько/ТАСС

В Ростовской области дан старт ежегодной прививочной кампании против гриппа. Уже поступило более 837 тысяч доз вакцин, включая 503 тысячи доз для детей.

Бесплатно вакцинироваться можно в поликлиниках по месту жительства.

В приоритетном порядке вакцинация рекомендована следующим категориям граждан:

-Дети;-Студенты высших и средних специальных учебных заведений;-Призывники;-Работники медицинской сферы;-Беременные женщины;-Лица пенсионного возраста;-Люди, страдающие хроническими заболеваниями;-Сотрудники животноводческих и птицеводческих предприятий.

Наиболее благоприятным временем для вакцинации является период с сентября по ноябрь. Это позволяет сформировать устойчивый иммунитет к началу эпидемического сезона.