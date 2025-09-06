Штрафы до 100 тысяч: что нельзя делать на дачах в Челябинской области с сентября

Согласно информации на сайте «Объясняем.рф», разрешена лишь продажа излишков урожая, если это не перерастает в масштабную торговлю с привлечением наемных работников. Нарушителям грозят значительные штрафы: для физических лиц — от 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. рублей.