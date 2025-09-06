Штрафы до 100 тысяч: что нельзя делать на дачах в Челябинской области с сентября

С 1 сентября в садовых товариществах Челябинской области и всей страны вступили в силу новые правила — они ужесточают использование дачных земель. Теперь на дачных участках запрещено вести коммерческую деятельность: открывать магазины, хостелы, платные бани, мастерские или оказывать услуги (парикмахерские, массаж, пошив одежды). Цель нововведений — обеспечить тишину и порядок в СНТ.
Согласно информации на сайте «Объясняем.рф», разрешена лишь продажа излишков урожая, если это не перерастает в масштабную торговлю с привлечением наемных работников. Нарушителям грозят значительные штрафы: для физических лиц — от 10 тыс. рублей, для юрлиц — от 100 тыс. рублей.
При этом закон разрешает содержание птицы и кроликов для личных нужд с соблюдением санитарных норм. Региональные власти будут устанавливать минимальные размеры участков, а перечень разрешенных построек станет строго регламентированным.
В челябинском отделении «Союза садоводов России» владельцам участков также напомнили о ключевых строительных нормах. На территории дачи без разрешений можно возвести некапитальные постройки: бани, теплицы, гаражи без фундамента, беседки и навесы.
Их высота не должна превышать 20 метров, этажность — трех уровней, а площадь — 1500 м². При нарушении противопожарных, санитарных или градостроительных норм даже временные постройки могут признать незаконными с последующим требованием сноса.