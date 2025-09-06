В Светлогорске возродят Музей леса

В Светлогорском округе начался ремонт здания Музея леса. Об этом сообщает глава администрации Светлогорского округа Владимир Бондаренко.
Сейчас реставрируют крышу и полностью обновляют фасад. Глава округа подчеркнул, что это место особенное, его история идёт с конца 1970-х и начала её коллекции Заслуженного лесовода СССР Владимира Харитоненко.
«Музей преображается на глазах, становясь новой точкой притяжения любителей природы», — говорит глава.
Хотя работы ещё идут, в музей уже приходят посетители. Здесь выставлено свыше 70 видов деревьев, включая привезённые с других континентов. В мини-зоопарке можно увидеть енота-носуху, хамелеона, фазанов и белок. Здесь регулярно проходят занятия для детей.
