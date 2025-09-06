В Светлогорске возродят Музей леса

Хотя работы ещё идут, в музей уже приходят посетители. Здесь выставлено свыше 70 видов деревьев, включая привезённые с других континентов. В мини-зоопарке можно увидеть енота-носуху, хамелеона, фазанов и белок. Здесь регулярно проходят занятия для детей.