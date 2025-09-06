Ричмонд
В Уфе проходит «Книжный марафон добра»

В акции можно принять участие в каждый четверг.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе проводится «Книжный марафон добра». Об этом сообщило управление культуры мэрии.

Суть акции заключается в том, что жители в каждый четверг с 14:00 до 20:00 могут пожертвовать свои собственные книги в «Читальный дом» в Саду имени Аксакова. Издания должно быть в хорошем состоянии.

— Это простой, но значимый шаг, который поможет сохранить книг и подарить им вторую жизнь, — отметили представители городской власти.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.