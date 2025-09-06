В Уфе проходит «Книжный марафон добра»

В Уфе проводится «Книжный марафон добра». Об этом сообщило управление культуры мэрии.
Суть акции заключается в том, что жители в каждый четверг с 14:00 до 20:00 могут пожертвовать свои собственные книги в «Читальный дом» в Саду имени Аксакова. Издания должно быть в хорошем состоянии.
— Это простой, но значимый шаг, который поможет сохранить книг и подарить им вторую жизнь, — отметили представители городской власти.
