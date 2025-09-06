Гранты на развитие стартапов получат 85 студентов в Новосибирской области

В Новосибирской области студенты получат гранты в 1 млн рублей на реализацию 85 стартапов по итогам всероссийского конкурса «Студенческий стартап», организованного при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.