Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Гранты на развитие стартапов получат 85 студентов в Новосибирской области

В основном проекты ориентированы на цифровые технологии и креативные индустрии.

Источник: Национальные проекты России

В Новосибирской области студенты получат гранты в 1 млн рублей на реализацию 85 стартапов по итогам всероссийского конкурса «Студенческий стартап», организованного при поддержке нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в администрации главы и правительства региона.

Наибольшее число поддержанных бизнес-проектов ориентированы на цифровые технологии и креативные индустрии. Также большое количество студенческих технологических стартапов связано с медициной, химией и биотехнологиями, микроэлектроникой и беспилотниками.

«Молодежное предпринимательство играет важную роль в обеспечении технологического суверенитета нашей страны. Конкурс “Студенческий стартап”, проводимый Фондом содействия инновациям, позволяет достичь этой цели через создание и развитие стартапов, которые направлены на разработку новых высокотехнологичных продуктов и формирование услуг», — отметила заместитель главы Новосибирской области Ирина Мануйлова.

По числу поданных от региона заявок традиционно лидируют Новосибирский государственный аграрный университет, Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет и Новосибирский государственный университет экономики и управления. Эксперты оценивали технологичность, рыночные перспективы, конкурентоспособность и квалификацию проектов. Среди проектов-победителей — система автоматизированного контроля качества для предприятий общественного питания, разработка программного ассистента для психологов, домашний кардиограф и автономная ловушка для определения видового состава вредителей.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.