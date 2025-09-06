Для кого опасна лихорадка чикунгунья

«У нас нет комаров, которые бы переносили эту лихорадку. То есть видовые находки есть, но в силу нашего климата, в силу особенностей вегетации комаров, угроз распространения внутри страны на сегодняшний день нет», — сказала глава РПН в интервью РИА Новости на полях Восточного экономического форума.
По ее словам, сейчас наблюдаются высокие уровни заболеваемости лихорадкой чикунгунья в азиатском регионе. Граждане России, которые посещают страны Азии, не соблюдают правила, заражаются и привозят болезнь на территорию РФ.
Лихорадка чикунгунья опасна для наших путешественников, которые не соблюдают правила безопасности. Количество завозов год от года меняется, и был год, когда и пять случаев было, и три, но больше десяти случаев в году за весь предыдущий обозримый период в Российской Федерации не было.
30 августа в России выявили второй завозной случай лихорадки чикунгунья, а днем ранее — первый, болезнь в Москву «доставили» мужчины, которые прилетели из Шри-Ланки, где отдыхали в течение 10 дней.