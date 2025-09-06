Ричмонд
Председатель ЗСНО Евгений Люлин поделился результатом «тихой охоты»

Евгений Люлин опубликовал в социальных сетях фото собранных грибов.

Источник: Telegram-канал Евгения Люлина

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин показал результат «тихой охоты». Он сообщил об этом в своих социальных сетях.

Евгений Люлин отметил, что в регионе растет большое количество грибов и за пару часов он с родными и друзьями собрали весомый по объему урожай, которого, по его словам, хватит на всю зиму. Объем собранного урожая составил семь корзин и одну коробку.

«Говорят, “в Рязани грибы с глазами”, а в наших лесах не у грибов, а у грибников сейчас глаза разбегаются. Такое изобилие!» — заявил председатель нижегородского Заксобрания.

О том, какие секретами поделились бывалые грибники, читайте в материале по ссылке.