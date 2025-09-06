Ричмонд
Новосибирский ФК «Сибирь» одержал победу в матче с ФК «Тюмень»

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу спортсменов из столицы Сибири.

Футбольный матч между новосибирской «Сибирью» и «Тюменью» закончился триумфом хозяев поля. Финальный счет игры — 1:0 в пользу «Сибири».

Автором единственного и, как выяснилось, победного гола в ворота тюменской команды стал Александр Елисеев, игрок «Сибири». Судья зафиксировал этот ключевой мяч в добавленное время к первому тайму. Местом проведения этого футбольного противостояния был новосибирский манеж «Заря».

Матч проходил в ожесточенной борьбе, обе команды активно боролись за победу. «Тюмень» оказывала серьезное сопротивление, создавая опасные моменты у ворот «Сибири», однако уверенная игра вратаря и защитников новосибирской дружины не дала им шанса изменить счет.