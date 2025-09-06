Новосибирский ФК «Сибирь» одержал победу в матче с ФК «Тюмень»

Автором единственного и, как выяснилось, победного гола в ворота тюменской команды стал Александр Елисеев, игрок «Сибири». Судья зафиксировал этот ключевой мяч в добавленное время к первому тайму. Местом проведения этого футбольного противостояния был новосибирский манеж «Заря».