Новосибирский ФК «Сибирь» одержал победу в матче с ФК «Тюмень»

Футбольный матч между новосибирской «Сибирью» и «Тюменью» закончился триумфом хозяев поля. Финальный счет игры — 1:0 в пользу «Сибири».
Автором единственного и, как выяснилось, победного гола в ворота тюменской команды стал Александр Елисеев, игрок «Сибири». Судья зафиксировал этот ключевой мяч в добавленное время к первому тайму. Местом проведения этого футбольного противостояния был новосибирский манеж «Заря».
Матч проходил в ожесточенной борьбе, обе команды активно боролись за победу. «Тюмень» оказывала серьезное сопротивление, создавая опасные моменты у ворот «Сибири», однако уверенная игра вратаря и защитников новосибирской дружины не дала им шанса изменить счет.