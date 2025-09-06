В Горно-Алтайске улицу Чорос-Гуркина расширили до четырех полос

Участок дороги от дома № 24 до пересечения с Коммунистическим проспектом расширили до четырех полос, а раньше там было двухполосное движение. Всего отремонтировали 1,75 км. Работы стартовали в 2024 году. Улица Чорос-Гуркина является важной транспортной артерией города. На ней расположены педагогический колледж, национальный музей, государственные учреждения и другие.