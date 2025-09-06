В Горно-Алтайске улицу Чорос-Гуркина расширили до четырех полос

Капитальный ремонт улицы Чорос-Гуркина в Горно-Алтайске завершен, сообщили в Министерстве регионального развития Республики Алтай. Работы провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Участок дороги от дома № 24 до пересечения с Коммунистическим проспектом расширили до четырех полос, а раньше там было двухполосное движение. Всего отремонтировали 1,75 км. Работы стартовали в 2024 году. Улица Чорос-Гуркина является важной транспортной артерией города. На ней расположены педагогический колледж, национальный музей, государственные учреждения и другие.
Чтобы предотвратить проседание асфальта, работники заменили слой грунта, а также обновили покрытие трассы. Также появились новые тротуары, ливневые колодцы, освещение и карманы для автобусов. Большая работа была проведена для того, чтобы обеспечить дорожную безопасность. Теперь движение регулируется новыми светофорами, дорожными знаками. Для защиты пешеходов установили ограждения, а также нанесли свежую разметку.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.