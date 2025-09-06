В Сыктывкаре после ремонта открылся корпус Пушкинской гимназии

Исторический корпус гимназии имени А. С. Пушкина в Сыктывкаре 1 сентября после ремонта принял школьников, сообщили в Министерстве образования и науки Республики Коми. Ремонт провели по национальному проекту «Молодежь и дети».
Здание гимназии расположено на улице Орджоникидзе. Оно признано объектом культурного наследия федерального значения, поэтому капитальный ремонт предусматривал сохранение исторического облика как снаружи, так и изнутри. Были укреплены фундамент и несущие конструкции, заменены полы и кровля. Первоначальный облик здания постарались максимально сохранить.
Входная дверь в гимназию выполнена по спецзаказу, как и нестандартные оконные стеклопакеты. Ручка на двери осталась еще с советских времен. Для восстановления парадной лестницы строители применяли технологии укрепления как в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Что касается ограждений, ковку помогли восстановить местные кузнецы.
Из Москвы был доставлен ясеневый паркет, его выложили в актовом зале. Рабочие сохранили вековую немецкую бело-голубую плитку, которую в начале ремонта сняли с пола. В прошлом веке строители заказывали ее в германском городе Метлахе. К сожалению, ее осталось немного, поэтому оставшееся пространство пола декорировано современной плиткой очень похожего дизайна.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.