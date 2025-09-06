В детскую поликлинику в Электростали поступило новое оборудование

Данный аппарат является мультифункциональным. Например, он не только отображает такие стандартные показатели, как рост и вес, но и показывает процентное содержание жира в организме и все параметры работы легких. Прибор также способен определить количество белка в рационе питания и проанализировать уровень двигательной активности детей и подростков. Вся эта информация помогает составить общую картину текущего состояния здоровья юных пациентов, выявить факторы риска развития различных неинфекционных заболеваний и подобрать профилактические меры.