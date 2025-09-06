В детскую поликлинику в Электростали поступило новое оборудование

Аппаратно-программный комплекс «Здоровье-экспресс» поступил в детскую поликлинику № 21 города Электростали Московской области по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
Данный аппарат является мультифункциональным. Например, он не только отображает такие стандартные показатели, как рост и вес, но и показывает процентное содержание жира в организме и все параметры работы легких. Прибор также способен определить количество белка в рационе питания и проанализировать уровень двигательной активности детей и подростков. Вся эта информация помогает составить общую картину текущего состояния здоровья юных пациентов, выявить факторы риска развития различных неинфекционных заболеваний и подобрать профилактические меры.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.