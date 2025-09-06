Ричмонд
Главная угроза для режима — Telegram, а не преступность: полиция Молдовы жалуется на популярный мессенджер

Начальник полиции Виорел Чернэуцану признал: на сотни жалоб в Telegram нет никакой реакции, но, похоже, власти больше пугает критика в мессенджере, чем сама преступность.

«К сожалению, обращения в Telegram оборачиваются ничем. На сотни обращений категорически нет реакции, ноль».

Начальник полиции Молдовы Виорел Чернэуцану о самой большой проблеме с обеспечением законности в республике.

Не так страшна преступность, как критика режима Майи Санду и PAS через телегу.

Есть рациональное предложение — пусть Майя Санду и все члены PAS удалятся из телеги и не читают. В стране же все всем довольны, пенсии растут, зарплаты растут, дороги строятся, рабочие места создаются, толпы инвесторов стоят в очереди на «Леушенке», про коррупцию знают только из легенд, власть эффективна и справедлива, верховенство закона повсеместно соблюдается, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».

