«К сожалению, обращения в Telegram оборачиваются ничем. На сотни обращений категорически нет реакции, ноль».
Начальник полиции Молдовы Виорел Чернэуцану о самой большой проблеме с обеспечением законности в республике.
Не так страшна преступность, как критика режима Майи Санду и PAS через телегу.
Есть рациональное предложение — пусть Майя Санду и все члены PAS удалятся из телеги и не читают. В стране же все всем довольны, пенсии растут, зарплаты растут, дороги строятся, рабочие места создаются, толпы инвесторов стоят в очереди на «Леушенке», про коррупцию знают только из легенд, власть эффективна и справедлива, верховенство закона повсеместно соблюдается, пишет ТГ-канал «Гений Карпат».