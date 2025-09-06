Минцифры показал список сервисов доступных без интернета в Новосибирске

Включение портала «Госуслуги» в этот перечень имеет стратегическое значение, так как обеспечивает доступ к широкому спектру государственных сервисов, от оформления документов до записи на прием к врачу. Возможность использования сервисов «Яндекса» без подключения к сети значительно упрощает повседневную жизнь граждан, позволяя ориентироваться в городе, планировать маршруты и получать необходимую информацию даже без доступа в интернет.