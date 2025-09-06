Минцифры показал список сервисов доступных без интернета в Новосибирске

Жители столицы Сибири смогут получать доступ к сайтам и приложениям во время сбоев в интернете.
Проект «Цифровая доступность» нацелен на гарантированное предоставление доступа к важнейшим государственным и социально значимым сервисам вне зависимости от обстоятельств — технических неполадок, чрезвычайных ситуаций или ограничений доступа в интернет. Сформированный список платформ, работающих в автономном режиме или использующих альтернативные каналы связи, становится ключевым инструментом для поддержания стабильности общества и быстрого реагирования на возникающие трудности.
Включение портала «Госуслуги» в этот перечень имеет стратегическое значение, так как обеспечивает доступ к широкому спектру государственных сервисов, от оформления документов до записи на прием к врачу. Возможность использования сервисов «Яндекса» без подключения к сети значительно упрощает повседневную жизнь граждан, позволяя ориентироваться в городе, планировать маршруты и получать необходимую информацию даже без доступа в интернет.
Наличие в списке онлайн-магазинов и сервисов доставки продуктов питания подчеркивает стремление государства к поддержанию продовольственной безопасности и обеспечению достойного уровня жизни населения в сложных условиях. Таким образом, создание списка цифровых платформ, доступных в режиме офлайн, представляет собой важный шаг к увеличению устойчивости цифровой инфраструктуры страны и обеспечению непрерывности предоставления жизненно важных услуг.
Специалисты считают, что для успешной реализации проекта «Цифровая доступность» необходимо тесное взаимодействие между государственными органами, разработчиками программного обеспечения и операторами связи. Нужно обеспечить техническую возможность работы платформ в автономном режиме, а также информировать население о доступных ресурсах и способах их использования. В дальнейшем планируется расширение списка платформ, доступных без подключения к интернету, с учетом потребностей различных групп населения и особенностей регионов.