На Николаевской сопке в Красноярске начнется строительство туристического визит-центра

В популярном месте отдыха красноярцев — на Николаевской сопке — началась подготовка к строительству современного визит-центра. Работы будут проводиться без ограничения доступа к знаменитой смотровой площадке.
Как сообщает пресс-служба администрации города, строительные работы будут вестись на огороженной территории с соблюдением всех норм безопасности. Посетители сохранят возможность свободного доступа к обзорной площадке, флагштоку и парковке.
Стоит отметить, что строительство будет проводиться без закрытия смотровой площадки, поэтому туристы без проблем смогут полюбоваться природой.
Напомним, смотровая площадка на Николаевской сопке высотой 505 метров была открыта весной 2021 года и быстро стала одним из самых популярных мест у жителей и гостей города, предлагая панорамные виды на Красноярск и окрестности.
Новый визит-центр предназначен для повышения комфорта посетителей и развития туристической привлекательности одной из самых высоких точек города. Проект реализуется в рамках программы развития туристической инфраструктуры Красноярска.