В Воронежской области заработал центр «БиблиоКИТ»

В библиотеке провели зонирование пространства. Например, площадка «МолоТОК» предназначена для учебы, работы или неформального общения. «Лаундж-локацию» подготовили для спокойного времяпрепровождения. На «Событийной площадке» планируют проводить встречи, мастер-классы, кинопросмотры, лекции, дискуссии и другие мероприятия. «Пушкинская гостиная» — локация, оборудованная мультимедийной техникой, что позволяет совершать экскурсии по пушкинским местам, знакомиться с жизнью и творчеством поэта и его многочисленным окружением.