В Воронежской области заработал центр «БиблиоКИТ»

Информационно-культурный центр «БиблиоКИТ» 5 сентября открылся на базе Эртильской межпоселенческой библиотеки имени А. С. Пушкина, сообщили в Министерстве культуры Воронежской области. Модернизация учреждения прошла по национальному проекту «Семья».
В здании провели косметический ремонт, теперь там современный и яркий дизайн. Книжный фонд библиотеки пополнили более 3300 экземпляров — художественная литература, энциклопедии, справочники и отраслевая литература.
В библиотеке провели зонирование пространства. Например, площадка «МолоТОК» предназначена для учебы, работы или неформального общения. «Лаундж-локацию» подготовили для спокойного времяпрепровождения. На «Событийной площадке» планируют проводить встречи, мастер-классы, кинопросмотры, лекции, дискуссии и другие мероприятия. «Пушкинская гостиная» — локация, оборудованная мультимедийной техникой, что позволяет совершать экскурсии по пушкинским местам, знакомиться с жизнью и творчеством поэта и его многочисленным окружением.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.