Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Подмосковье открыли студенческий сквер у здания РГГУ

Там можно заняться волейболом, баскетболом и другими видами спорта.

Студенческий сквер у филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) открылся в городе Домодедово по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.

Ранее на этом месте находилось заброшенное футбольное поле. Теперь в сквере есть спортивная площадка с современным покрытием и инвентарем. Там все обустроено для занятий волейболом, баскетболом и другими командными видами спорта. Кроме того, рабочие установили стол для тенниса и оборудование для воркаута.

На территории также разместили амфитеатр для мини-концертов, лекций и студенческих мероприятий, навесы и скамейки. Во время работ были использованы износостойкие материалы.

В сквере смонтировали освещение и систему видеонаблюдения, посадили деревья, кустарники и другие растения, не требующие частого ухода. Это позволит поддерживать территорию в хорошем состоянии.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.