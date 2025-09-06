В Подмосковье открыли студенческий сквер у здания РГГУ

Студенческий сквер у филиала Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) открылся в городе Домодедово по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Ранее на этом месте находилось заброшенное футбольное поле. Теперь в сквере есть спортивная площадка с современным покрытием и инвентарем. Там все обустроено для занятий волейболом, баскетболом и другими командными видами спорта. Кроме того, рабочие установили стол для тенниса и оборудование для воркаута.
На территории также разместили амфитеатр для мини-концертов, лекций и студенческих мероприятий, навесы и скамейки. Во время работ были использованы износостойкие материалы.
В сквере смонтировали освещение и систему видеонаблюдения, посадили деревья, кустарники и другие растения, не требующие частого ухода. Это позволит поддерживать территорию в хорошем состоянии.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.