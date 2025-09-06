В Подмосковье открыли студенческий сквер у здания РГГУ

Ранее на этом месте находилось заброшенное футбольное поле. Теперь в сквере есть спортивная площадка с современным покрытием и инвентарем. Там все обустроено для занятий волейболом, баскетболом и другими командными видами спорта. Кроме того, рабочие установили стол для тенниса и оборудование для воркаута.