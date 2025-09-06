На юго-западе Москвы приведут в порядок каскад Ясеневских прудов

«Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского… Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов», — отметил Петр Бирюков.