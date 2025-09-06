Ричмонд
На юго-западе Москвы приведут в порядок каскад Ясеневских прудов

Работы планируют завершить до конца года.

Ремонт и расчистку каскада Ясеневских прудов на юго-западе Москвы проведут до конца года по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Уточним, каскад пруда — несколько водоемов, которые расположены на разных уровнях и соединены между собой водопадами и ступенями. Общая площадь обновляемой территории составляет 1,4 гектара.

«Верхний, Средний и Нижний Ясеневские пруды расположены на территории парка на улице Паустовского… Но сейчас водоемы находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопились большие объемы иловых отложений, что привело к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями, наблюдается разрушение береговых полос. В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию прудов», — отметил Петр Бирюков.

Специалисты очистят водоемы от ила и благоустроят береговую полосу, обновят три зоны биоплато, где высадят около 5,7 тысячи водных растений. Помимо этого, рабочие восстановят работу водосбросных сооружений.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.