В Тюменской области пройдут соревнования по экстремальной робототехнике

Участники сразятся в трех номинациях. Первая из них — «Искатель» — принимает ребят от 7 до 14 лет включительно. В этой категории оператор может наблюдать за своим роботом напрямую. Номинация «Экстремал» — для возраста от 7 до 16 лет. Оператор не видит робота, а управление осуществляется с помощью видеозрения на технике. «Экстремал PRO» ждет участников от 17 лет. В этой номинации есть обязательное задание, которое нужно выполнить в автономном режиме.