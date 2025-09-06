В Тюменской области пройдут соревнования по экстремальной робототехнике

Соревнования по экстремальной робототехнике «Кубок РТК: Тюмень» состоятся в Тюменской области с 11 по 12 октября по национальному проекту «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Об этом сообщили в департаменте информатизации региона.
Участники сразятся в трех номинациях. Первая из них — «Искатель» — принимает ребят от 7 до 14 лет включительно. В этой категории оператор может наблюдать за своим роботом напрямую. Номинация «Экстремал» — для возраста от 7 до 16 лет. Оператор не видит робота, а управление осуществляется с помощью видеозрения на технике. «Экстремал PRO» ждет участников от 17 лет. В этой номинации есть обязательное задание, которое нужно выполнить в автономном режиме.
Есть также требования к самому роботу. Он должен весить до 10 кг, в высоту быть до 350 мм, длиной и шириной не более 400 мм. Заявки принимаются до 5 октября включительно. Узнать более подробную информацию и зарегистрироваться на соревнование можно по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.