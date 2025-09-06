Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом задержали хранившего при себе наркотики молодого человека

Хранившего для себя наркотики дончанина задержали полицейские.

Источник: Комсомольская правда

В городе Шахты Ростовской области полицейские задержали 19-летнего местного жителя, у которого при себе были обнаружены наркотики. Об этом сообщили в донском главке ведомства.

Основанием для задержания стала оперативная информация, отработанная сотрудниками уголовного розыска. Во время личного досмотра у молодого человека было изъято неизвестное вещество растительного происхождения.

Последующее физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством, общий вес которого составил 8,64 грамма. Следствием установлено, что молодой человек хранил наркотик исключительно для личного употребления.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.

Подпишись на нас в Telegram.