Под Ростовом задержали хранившего при себе наркотики молодого человека

В городе Шахты Ростовской области полицейские задержали 19-летнего местного жителя, у которого при себе были обнаружены наркотики. Об этом сообщили в донском главке ведомства.
Основанием для задержания стала оперативная информация, отработанная сотрудниками уголовного розыска. Во время личного досмотра у молодого человека было изъято неизвестное вещество растительного происхождения.
Последующее физико-химическое исследование подтвердило, что изъятое вещество является наркотическим средством, общий вес которого составил 8,64 грамма. Следствием установлено, что молодой человек хранил наркотик исключительно для личного употребления.
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. В качестве меры пресечения фигуранту избрана подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Подпишись на нас в Telegram.