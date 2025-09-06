Ричмонд
Обновленная библиотека «Правда» появилась в Бердске под Новосибирском

В числе приобретений: устройства для самостоятельной выдачи и возврата книг, интерактивный стол и панель, компьютерное оборудование, аудиосистема и многое другое.

Шестого сентября, в день городского праздника Бердска, после завершения модернизации по нацпроекту «Семья», состоялось торжественное открытие преобразившейся библиотеки. На официальной церемонии присутствовал заместитель министра культуры Новосибирской области, Владимир Деев.

Ремонт, приобретение новой мебели и оборудования, а также существенное пополнение книжного фонда (на 864 экземпляра) стали возможны благодаря финансированию из федерального, областного и муниципального бюджетов. Среди новых приобретений особенно выделяются устройства самообслуживания для читателей, интерактивный стол и панель, современная компьютерная техника, аудиосистема, многофункциональное устройство, оборудование для фотостудии, цифровое пианино, ударная установка, трибуна со встроенным усилителем звука и светодиодный зеркальный туннель.

В основу концепции «библиотеки нового поколения» легло название «Библиотека “Правда”, которое нашло отражение в оформлении интерьера. Дизайнерский проект сочетает традиционные библиотечные элементы с актуальными материалами и решениями, адаптированными к современным требованиям.