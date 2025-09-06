Обновленная библиотека «Правда» появилась в Бердске под Новосибирском

Ремонт, приобретение новой мебели и оборудования, а также существенное пополнение книжного фонда (на 864 экземпляра) стали возможны благодаря финансированию из федерального, областного и муниципального бюджетов. Среди новых приобретений особенно выделяются устройства самообслуживания для читателей, интерактивный стол и панель, современная компьютерная техника, аудиосистема, многофункциональное устройство, оборудование для фотостудии, цифровое пианино, ударная установка, трибуна со встроенным усилителем звука и светодиодный зеркальный туннель.