Путин наградил орденами Григория Лепса и Ларису Долину

Кроме того, глава РФ наградил певца Юрия Антонова орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Также ордена «За заслуги в культуре и искусстве» была удостоена актриса Лариса Удовиченко. Оба артиста были награждены за внесенный вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также «многолетнюю плодотворную творческую деятельность».