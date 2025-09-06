Во Владимире открылась новая школа на 1100 мест

Для Веризинской школы приобрели современную мебель и учебное оборудование, например робототехнические наборы. Кроме того, уже запланировано открытие предпрофильных занятий для 7−9-х классов с упором на естественнонаучные предметы, а также профильных медицинских классов для старших школьников. В учреждении организованы спортивные секции и клубы, а еще есть медиацентр, оснащенный оборудованием для телешоу и видеоконференций. Позже в школе откроют фотостудию, хоровые, хореографические и театральные студии.