Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владимире открылась новая школа на 1100 мест

Помимо учебных классов там есть медиацентр, бассейн и просторный спортивный зал.

Современную школу на 1100 мест построили в микрорайоне Веризино города Владимира, сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой. Открытие новых учебных заведений способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети».

Для Веризинской школы приобрели современную мебель и учебное оборудование, например робототехнические наборы. Кроме того, уже запланировано открытие предпрофильных занятий для 7−9-х классов с упором на естественнонаучные предметы, а также профильных медицинских классов для старших школьников. В учреждении организованы спортивные секции и клубы, а еще есть медиацентр, оснащенный оборудованием для телешоу и видеоконференций. Позже в школе откроют фотостудию, хоровые, хореографические и театральные студии.

«Пока что школа загружена всего лишь на 60%, пришло чуть больше 650 детей. Но я думаю, что за год придут уже и другие классы. В школе сформировано очень хорошее спортивное ядро: уличное пространство для занятий, бассейн и, наверное, один из самых больших спортивных залов внутри школы», — поделился губернатор Владимирской области Александр Авдеев.

Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.

Узнать больше по теме
Александр Авдеев: биография, карьера и личная жизнь губернатора Владимирской области
Уроженец Калуги и выпускник факультета машиностроения стал в 2021 году врио губернатора Владимирской области. Через год Александр Авдеев официально возглавил регион: собрали главное из биографии чиновника.
Читать дальше