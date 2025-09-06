Во Владимире открылась новая школа на 1100 мест

Современную школу на 1100 мест построили в микрорайоне Веризино города Владимира, сообщили во Владимирском институте развития образования имени Л. И. Новиковой. Открытие новых учебных заведений способствует достижению целей нацпроекта «Молодежь и дети».
Для Веризинской школы приобрели современную мебель и учебное оборудование, например робототехнические наборы. Кроме того, уже запланировано открытие предпрофильных занятий для 7−9-х классов с упором на естественнонаучные предметы, а также профильных медицинских классов для старших школьников. В учреждении организованы спортивные секции и клубы, а еще есть медиацентр, оснащенный оборудованием для телешоу и видеоконференций. Позже в школе откроют фотостудию, хоровые, хореографические и театральные студии.
«Пока что школа загружена всего лишь на 60%, пришло чуть больше 650 детей. Но я думаю, что за год придут уже и другие классы. В школе сформировано очень хорошее спортивное ядро: уличное пространство для занятий, бассейн и, наверное, один из самых больших спортивных залов внутри школы», — поделился губернатор Владимирской области Александр Авдеев.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.