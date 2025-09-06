В Таганроге после реконструкции открыли Дворец спорта

В Таганроге состоялось торжественное открытие Дворца спорта школы олимпийского резерва № 13 после комплексной реконструкции. На это ушло свыше 630 миллионов рублей, сообщили в донском правительстве.
Работы, начавшиеся в прошлом году, были полностью завершены в срок.
В ходе реконструкции были полностью обновлены инженерные коммуникации, кровля, окна и фасад здания. Внутри появились два современных игровых зала с трибунами, рассчитанными на тысячу зрителей, а также специализированные залы для различных видов спорта и тренажерный центр. На прилегающей территории оборудованы новые открытые площадки для игровых видов спорта.
Обновленный Дворец спорта уже полностью готов к новому спортивному сезону и приему первых соревнований. Теперь здесь будут тренироваться около двух тысяч воспитанников.
