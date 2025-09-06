Красноярцы примут участие в новом сезоне шоу «Титаны» 2025

Два уроженца Красноярска — певец L'one (Левон Горозия) и чемпион мира по армрестлингу Артем Гришин — вошли в число участников третьего сезона масштабного спортивного шоу «Титаны» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.
Левон Горозия, известный под сценическим псевдонимом L'one, не скрывает своей связи с Красноярским краем. В своих социальных сетях артист регулярно делится теплыми воспоминаниями о малой родине: «Сибирский родной воздух пьянил и убалтывал поехать в Боготол на денек другой, или посидеть на берегу Енисея». Кандидат в мастера спорта по баскетболу серьезно готовится к проекту, совмещая музыкальную карьеру с тренировками по боксу и велоспортом.
Второй красноярец — заслуженный мастер спорта России Артем Гришин — является действующим чемпионом мира по армрестлингу. Спортсмен признался, что на проект его вдохновил успех земляка Виталия Лалетина, участвовавшего во втором сезоне: «Я настроен продемонстрировать настоящий уровень, которого тяжеловесы еще не показывали в “Титанах”!».
Проект «Титаны» собирает сильнейших атлетов со всей России, которые борются за главный приз в 10 миллионов рублей. В предыдущих сезонах Красноярский край уже представляли известные спортсмены: скелетонист Александр Третьяков, бобслеист Дмитрий Труненков и другие олимпийские чемпионы.
Премьера нового сезона состоится в ближайшее время на телеканале ТНТ. Земляки призывают красноярцев поддержать их выступление в масштабном спортивном проекте.