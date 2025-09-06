Красноярцы примут участие в новом сезоне шоу «Титаны» 2025

Левон Горозия, известный под сценическим псевдонимом L'one, не скрывает своей связи с Красноярским краем. В своих социальных сетях артист регулярно делится теплыми воспоминаниями о малой родине: «Сибирский родной воздух пьянил и убалтывал поехать в Боготол на денек другой, или посидеть на берегу Енисея». Кандидат в мастера спорта по баскетболу серьезно готовится к проекту, совмещая музыкальную карьеру с тренировками по боксу и велоспортом.