В Таганроге к концу ноября планируют завершить ремонт аварийного коллектора

К концу ноября в Таганроге планируется завершить ремонт аварийного участка коллектора на улице Мало-Почтовой. Работы на почти 300-метровом отрезке ведутся с конца мая, сообщили в правительстве Ростовской области.
На данный момент общая готовность объекта превышает 30 процентов. Подрядная организация уже очистила треть трассы, частично разобрала старый бетонный трубопровод и приступила к заливке прочного защитного слоя. Уже проложены новые трубы и установлены шесть бетонных колец для колодца.
Для завершения проекта предстоит выполнить аналогичный объем работ еще на 176 метрах. Подрядчик заверил региональные власти, что успеет завершить все работы в установленный срок. Финансирование ремонта данного участка составило свыше 146 миллионов рублей.
