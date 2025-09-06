В Таганроге к концу ноября планируют завершить ремонт аварийного коллектора

На данный момент общая готовность объекта превышает 30 процентов. Подрядная организация уже очистила треть трассы, частично разобрала старый бетонный трубопровод и приступила к заливке прочного защитного слоя. Уже проложены новые трубы и установлены шесть бетонных колец для колодца.