Самец пумы из Новосибирского Зоопарка отмечает День Рождения

Именинника зовут Мичиган и ему уже пошел 4-ый год.
Сегодня, шестого сентября, у пумы по имени Мичиган, проживающей в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, знаменательное событие — ему исполнилось три года. Об этом радостном факте сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.
«Наш неутомимый и любознательный Мичи празднует свой третий день рождения! Достижение этого возраста является важной вехой для самцов пум, поскольку знаменует собой наступление половой зрелости. Это переломный момент в жизни хищника, открывающий новые горизонты для дальнейшего прогресса и совершенствования,» — рассказали сотрудники зоопарка.
В данный момент Мичиган содержится неподалеку от самки по кличке Эри. Животные постепенно адаптируются друг к другу в специально оборудованном вольере. Есть все основания надеяться, что в будущем эти великолепные кошки создадут пару и дадут жизнь потомству.