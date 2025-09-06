Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Самец пумы из Новосибирского Зоопарка отмечает День Рождения

Именинника зовут Мичиган и ему уже пошел 4-ый год.

Именинника зовут Мичиган и ему уже пошел 4-ый год.

Сегодня, шестого сентября, у пумы по имени Мичиган, проживающей в Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило, знаменательное событие — ему исполнилось три года. Об этом радостном факте сообщили в официальном Telegram-канале зоопарка.

«Наш неутомимый и любознательный Мичи празднует свой третий день рождения! Достижение этого возраста является важной вехой для самцов пум, поскольку знаменует собой наступление половой зрелости. Это переломный момент в жизни хищника, открывающий новые горизонты для дальнейшего прогресса и совершенствования,» — рассказали сотрудники зоопарка.

В данный момент Мичиган содержится неподалеку от самки по кличке Эри. Животные постепенно адаптируются друг к другу в специально оборудованном вольере. Есть все основания надеяться, что в будущем эти великолепные кошки создадут пару и дадут жизнь потомству.