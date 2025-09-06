Ричмонд
Нарушителям ПДД на самокатах стали приходить SMS-уведомления от ГАИ

В Беларуси самокатчикам, которые нарушили обновленные ПДД, приходят SMS от ГАИ, пишет Blizko.by. Инспекторы останавливают нарушителей, оформляют протокол, а система автоматически отправляет уведомление на телефон.

В SMS указаны номер и дата нарушения, а также статья, по которой привлекают нарушителя.

По статье 18.20 Кодекса об административных правонарушениях Беларуси привлекают за «нарушение правил дорожного движения пешеходом и иными участниками дорожного движения либо отказ от прохождения проверки (освидетельствования)».

Напомним, что согласно новым правилам, пользователи самокатов и других средств персональной мобильности теперь равны в правах и обязанностях с велосипедистами. Они обязаны спешиваться на пешеходных переходах, если рядом нет велосипедного светофора или велодорожки.

Почему изменили правила?

По данным ГАИ, за последние два года в Беларуси произошло около 900 ДТП с участием СПМ и велосипедистов. Рост аварийности — от 30 до 70%. Только за первое полугодие 2025 года погибли от трёх до семи человек.

По словам начальника ГАИ МВД Виктора Ротченкова, цель реформы — разграничить категории, установить ясные правила и повысить безопасность всех участников дорожного движения.