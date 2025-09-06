В Башкирии может появиться центр для обучения башкирских лошадей.

Президент Федерации конного спорта РБ Александр Шагаев в рамках тематической панельной дискуссии на «Башкорт аты» отметил, что республика обладает значительными количественными показателями в области коневодства, однако обученных спортивных лошадей недостаточно.
«Я выступаю за развитие массовых видов конного спорта. У лошадей башкирской породы для этого отличные характеристики: они невысокого роста, с крепким телосложением и хорошо развитой мышечной системой», — подчеркнул Александр Евгеньевич.
Он также добавил, что башкирские лошади обладают высокой физической выносливостью, им подходит простой рацион, что делает их идеальными для спорта. Однако, по словам Александра Шагаева, эта порода табунных лошадей, а значит, требуют специального обучения. В этой связи он предложил организовать учебный центр на базе Конноспортивного клуба «Жуковский» в Уфимском районе, где специалисты Федерации конного спорта РБ смогут обучать лошадей и готовить квалифицированных специалистов.
Фестиваль «Башкорт аты» привлекает все больше участников и гостей как из других регионов России, так и из-за рубежа. Проведение фестиваля послужило толчком для дальнейшего развития бренда башкирской лошади на мировом уровне. Создание учебного центра, по мнению участников дискуссии, станет важным шагом к достижению этой цели и поможет повысить качество подготовки как лошадей, так и специалистов в области конного спорта.
Напомним, Международный фестиваль проходит сегодня, 6 сентября, в традиционном месте проведения — возле озера Графское в Баймакском районе. Впервые фестиваль «Башкорт аты» проходит в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье-2025» и 95-летия Баймакского района. Ранее «Башинформ» сообщал, что в Башкирии предложили проводить чемпионат по ылак и аударыш.