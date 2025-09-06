В Башкирии может появиться центр для обучения башкирских лошадей.

Он также добавил, что башкирские лошади обладают высокой физической выносливостью, им подходит простой рацион, что делает их идеальными для спорта. Однако, по словам Александра Шагаева, эта порода табунных лошадей, а значит, требуют специального обучения. В этой связи он предложил организовать учебный центр на базе Конноспортивного клуба «Жуковский» в Уфимском районе, где специалисты Федерации конного спорта РБ смогут обучать лошадей и готовить квалифицированных специалистов.