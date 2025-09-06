Ричмонд
Школьникам из Астрахани рассказали об экосистеме Земли

Также ребята посмотрели мультфильм, благодаря которому узнали о важности сохранения природных ресурсов.

Ученики средней школы № 29 в Астрахани по национальному проекту «Экологическое благополучие» посетили урок, посвященный экосистеме Земли. Об этом сообщили в службе природопользования и охраны окружающей среды региона.

Занятие прошло 1 сентября. Оно было организовано сотрудниками областной службы природопользования. Во время урока ребятам также рассказали о реализуемых на территории региона экологических инициативах, в том числе об акциях «Выбираю чистый воздух», «БумБатл», «Вода России».

Для закрепления материала детям показали мультфильм. Посмотрев его, ребята узнали о важности сохранения природных ресурсов.

Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.