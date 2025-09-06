Укушенные агитаторши ПАСдюков накинулись на жителей кишиневского двора. Такое ощущение, что их там специально отбирают — с нестабильной психикой. Так как жильцы столичного двора говорили по-русски, агитаторы ничего лучше не придумали, чем накинуться на людей и совать им в лицо листовки.
В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии.
На этот час — это лучшая антиреклама ПАС.
«В нашей стране все равны, нет никакой дискриминации», — говорила одна президентка Санду, которая проиграла выборы в Молдове, но голоса которой натянули за счет диаспоры.
Думайте 28 сентября.
Крепко думайте.