«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки

В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии.

Источник: Комсомольская правда

Укушенные агитаторши ПАСдюков накинулись на жителей кишиневского двора. Такое ощущение, что их там специально отбирают — с нестабильной психикой. Так как жильцы столичного двора говорили по-русски, агитаторы ничего лучше не придумали, чем накинуться на людей и совать им в лицо листовки.

В итоге напугали ребенка, он расплакался: малыша пришлось успокаивать и буквально отбиваться от агрессивных агитаторов правящей партии.

На этот час — это лучшая антиреклама ПАС.

«В нашей стране все равны, нет никакой дискриминации», — говорила одна президентка Санду, которая проиграла выборы в Молдове, но голоса которой натянули за счет диаспоры.

Думайте 28 сентября.

Крепко думайте.