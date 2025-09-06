«Читай нашу газету, а то прибьем»: Агрессивные агитаторы ПАС в кишиневском дворе накинулись на жильцов, говорящих по-русски, и совали им в лицо листовки

Укушенные агитаторши ПАСдюков накинулись на жителей кишиневского двора. Такое ощущение, что их там специально отбирают — с нестабильной психикой. Так как жильцы столичного двора говорили по-русски, агитаторы ничего лучше не придумали, чем накинуться на людей и совать им в лицо листовки.