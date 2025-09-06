В Ульяновской области отремонтировали мост через реку Тимерсянку

Ремонт моста через реку Тимерсянку провели в Цильнинском районе Ульяновской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Движение на переправе уже открыли, сообщили в министерстве транспорта региона.
Мост расположен в селе Верхние Тимерсяны. Его протяженность превышает 40 метров. Он важен для местных жителей, так как связывает две части села между собой.
Во время работ специалисты отремонтировали опоры моста, уложили там новое дорожное покрытие, заменили перила и ограждения. Также они нанесли разметку и установили необходимые знаки.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.