Громко, дерзко и драйвово: в Ташкенте прошел фестиваль байкеров

Мероприятие объединило участников из Ташкента и регионов Узбекистана, а также Казахстана и Таджикистана.

Источник: Sputnik.uz

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В фестивале байкеров Wolves day Uzbekistan в Ташкенте приняли участие представители более 10 мотоклубов, а также свободные фрирайдеры, сообщает корреспондент Spitnik Узбекистан.

Всего на мотофесте были представлены более 300 мотоциклов.

Путь мотоколонны пролегал от стадиона «Буньёдкор» по улицам столицы. Сопровождали байкеров ГУВД, СБДД и Национальная гвардия Узбекистана.

Гости фестиваля смогли вдоволь насладиться звуками моторов и музыки, узнать о происхождении мотоциклов и каждом представленном байке, сделать фото на память и, конечно, проникнуться уникальной атмосферой «драйва».

По словам организаторов, цель мероприятия — развитие мототуризма и мотокультуры в стране, а также помощь начинающим байкерам.