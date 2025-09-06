Громко, дерзко и драйвово: в Ташкенте прошел фестиваль байкеров

ТАШКЕНТ, 6 сен — Sputnik. В фестивале байкеров Wolves day Uzbekistan в Ташкенте приняли участие представители более 10 мотоклубов, а также свободные фрирайдеры, сообщает корреспондент Spitnik Узбекистан.
Всего на мотофесте были представлены более 300 мотоциклов.
Путь мотоколонны пролегал от стадиона «Буньёдкор» по улицам столицы. Сопровождали байкеров ГУВД, СБДД и Национальная гвардия Узбекистана.
Гости фестиваля смогли вдоволь насладиться звуками моторов и музыки, узнать о происхождении мотоциклов и каждом представленном байке, сделать фото на память и, конечно, проникнуться уникальной атмосферой «драйва».
По словам организаторов, цель мероприятия — развитие мототуризма и мотокультуры в стране, а также помощь начинающим байкерам.