В Калининграде состоится фестиваль «Водная ассамблея»

Фестиваль «Водная ассамблея» пройдет в Калининграде 13 сентября по национальному проекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В этом году фестиваль будет посвящен 180-летию Русского географического общества и 35-летию Музея Мирового океана. Гости мероприятия смогут увидеть гребную регату «Миля Витязя», посмотреть экстремальное водно-воздушное шоу и парад исторических кораблей.
В полдень на сцене у научно-исследовательского судна (НИС) «Витязь» состоится концертная программа. А у экспозиционно-образовательного центра «Планета Океан» пройдут встречи с учеными, членами Русского географического общества. Для посетителей также организуют выступления океанологов и капитанов дальнего плавания. Среди приглашенных гостей — научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Он расскажет об основных причинах изменения климата на Земле.
Кроме того, в этот день состоится презентация книги «Россия от моря до моря». Она посвящена народным средствам передвижения по воде. Также для гостей фестиваля проведут экскурсии, спортивные игры, квесты, ярмарку морских сувениров. Помимо этого, на мероприятии организуют интерактивные площадки для детей и взрослых, будет работать уникальная гастрономическая зона с рыбным базаром. Завершит праздничную программу выступление духового оркестра. Музыканты проплывут на речном трамвае от Военно-морского центра до острова Канта.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.