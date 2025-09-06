В Калининграде состоится фестиваль «Водная ассамблея»

Кроме того, в этот день состоится презентация книги «Россия от моря до моря». Она посвящена народным средствам передвижения по воде. Также для гостей фестиваля проведут экскурсии, спортивные игры, квесты, ярмарку морских сувениров. Помимо этого, на мероприятии организуют интерактивные площадки для детей и взрослых, будет работать уникальная гастрономическая зона с рыбным базаром. Завершит праздничную программу выступление духового оркестра. Музыканты проплывут на речном трамвае от Военно-морского центра до острова Канта.