В Пресненском районе Москвы построили корпус школы на 300 мест

Двор школы также благоустроили. Там есть зоны для отдыха, разделенные между собой газонами, кустарниками и деревьями, оборудованы спортивные площадки. Особое внимание уделили безопасности учеников и персонала: территория ограждена, а для прохода оборудованы ворота и калитки с системами домофонов. Кроме того, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.