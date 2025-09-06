В Пресненском районе Москвы построили корпус школы на 300 мест

Новый корпус Романовской школы на 300 мест возвели в Пресненском районе столицы в соответствии с задачами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Площадь объекта — более 6,6 тыс. кв. м, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
«Школа предлагает все необходимое для развития технического и творческого мышления — от ИТ-полигона и 3D-программирования до учебных кабинетов, в которых учтены требования к современному процессу образования. Предусмотрены медиатека, спортивный и гимнастический залы, обеденный зал с панорамными окнами. Из всех основных зон школы можно выйти во внутренний дворик», — отметил руководитель департамента гражданского строительства Москвы Алексей Александров.
Учебное здание состоит из пяти этажей. Это помогло минимизировать площадь застройки, создать просторные зоны для отдыха и занятий спортом, гармонично вписать строение в окружающий ландшафт, а также сохранить возможность проезда экстренных служб. Корпус возвели по адресу: Большой Тишинский переулок, дом 39.
Двор школы также благоустроили. Там есть зоны для отдыха, разделенные между собой газонами, кустарниками и деревьями, оборудованы спортивные площадки. Особое внимание уделили безопасности учеников и персонала: территория ограждена, а для прохода оборудованы ворота и калитки с системами домофонов. Кроме того, в школе созданы условия для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.