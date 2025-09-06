В Симферополе открылась выставка о креативных предпринимателях

«Креативный сектор стал значимой составляющей российской экономики. Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития креативных индустрий, согласно которой долю творческих отраслей в экономике России к 2030 году планируется увеличить до 6%. Напомню, в Крыму действует креативный кластер, который уже объединил более 200 предпринимателей», — отметила заместитель председателя совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико.