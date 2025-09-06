Ричмонд
В Симферополе открылась выставка о креативных предпринимателях

Ее героями стали представители таких направлений, как мода, СМИ, кино, видеоигры, гастрономия и музыка.

Торжественное открытие выставки «Креативный Крым» состоялось 3 сентября в Симферопольском парке имени Тренева, сообщили в Министерстве экономического развития Республики Крым. Выставку подготовил региональный центр «Мой бизнес» по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика».

Мероприятие посвящено творческим предпринимателям региона. Героями выставки стали представители 16 направлений креативной экономики, таких как народные художественные промыслы и ремесла, мода и ювелирное дело, кино, программное обеспечение, видеоигры, медиа и СМИ, архитектура и урбанистика, гастрономия, музыка и другие. Экспозиция в Симферопольском парке имени Тренева продлится до 30 сентября.

«Креативный сектор стал значимой составляющей российской экономики. Правительство Российской Федерации утвердило Концепцию развития креативных индустрий, согласно которой долю творческих отраслей в экономике России к 2030 году планируется увеличить до 6%. Напомню, в Крыму действует креативный кластер, который уже объединил более 200 предпринимателей», — отметила заместитель председателя совета министров Крыма — министр финансов республики Ирина Кивико.

Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика»  — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.