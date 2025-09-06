Ричмонд
В Ленинградской области стартовал ремонт дороги вдоль Гатчины

Работы проведут на участке протяженностью более 6 километров.

Участок трассы Красное Село — Гатчина — Павловск протяженностью более 6 км начали ремонтировать в Ленинградской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в дорожном комитете региона.

Подчеркивается, что этот участок трассы связывает деревни Вайялово и Ивановка, а также проходит вдоль Гатчины. Помимо этого, по нему можно добраться до железнодорожной станции Мозино. Ежедневно по дороге проезжают около 22 тысяч автомобилистов.

Специалисты уже завершили подготовительные работы. Сейчас они приступили к снятию старого дорожного покрытия. Далее им предстоит уложить новый асфальт, укрепить обочины, смонтировать остановки общественного транспорта и знаки, а также нанести разметку.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.