В Ульяновской области подвели итоги проекта «Академия русской моды»

Финальный показ образовательного проекта «Академия русской моды», организованного по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика», состоялся 30 августа в Ульяновске. Об этом сообщили в областном правительстве.
Цель проекта заключалась в создании отечественных брендов одежды, формировании спроса на российские товары легкой промышленности и повышении престижа профессии дизайнера. За неделю были созданы уникальные коллекции. Показ прошел на километровой сцене на улице Федерации. Каждая коллекция была вдохновлена традиционными образами и символами регионов России, подчеркивая культурное разнообразие и богатство нашей страны.
«Мы получили 153 заявки от дизайнеров в возрасте от 18 до 25 лет со всей России, из которых выбрали 45 полуфиналистов, а затем — 18 финалистов. Все участники продемонстрировали высокий уровень профессионализма и творчества. Уже сейчас мы планируем продолжить развитие проекта: фотовыставка работ состоится в Театре юного зрителя, затем последует показ в октябре в Москве, в Центральном детском мире, и также в течение месяца работы будут представлены в одном из универмагов Москвы», — рассказала руководитель проекта Ирина Малова.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.