В Санкт-Петербурге обновили улицу Бабушкина

Свыше 5 км улицы Бабушкина в Невском районе Санкт-Петербурга отремонтировали по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры города.
В ходе работ специалисты заменили асфальт между проспектами Большим Смоленским и Обуховской Обороны. На проезжей части они уложили двухслойное дорожное покрытие, а также отремонтировали тротуары. Также подрядчик нанес новую разметку.
Отметим, что улица Бабушкина играет важную роль в транспортной инфраструктуре Невского района. По ней можно добраться к станциям метро «Елизаровская» и «Ломоносовская», а также к парку «Куракина Дача».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.