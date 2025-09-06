Рисование нефтью, приложение для молодых мам. Чем удивил Фестиваль науки в Минске

Минск на один день стал ареной для экспериментов, лекций и неожиданных открытий. В Ботаническом саду прошел Фестиваль науки, собравший школьников, студентов, преподавателей и просто любопытных горожан. Под куполами шатров спорили о будущем искусственного интеллекта и смеялись над химическими опытами с разноцветным дымом. На площадках можно было собрать собственный спутник, попробовать себя в роли врача и посетить кинотеатр под отрытым небом. Атмосфера напоминала одновременно школьный урок и ярмарку развлечений, где взрослые не стеснялись удивляться, а дети — задавать бесконечные вопросы. Организаторы говорят, что главная цель фестиваля — показать: наука ближе, чем кажется. Судя по оживленным дискуссиям и очередям, у них это получилось. Основная цель фестиваля — популяризация науки.
Открылся Фестиваль науки торжественным перерезанием ленточки. Организаторы изначально предупредили — это будет очень необычно. Ленту заранее поместили в жидкий азот, поэтому гости не резали ее, а разбивали.
Председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Караник отметил, что каждый год на фестивале отрабатываются новые технологии, опыты становятся более зрелищными, а количество участников из иностранных государств увеличивается. «Мы уже всерьез опасаемся, что размеров нашего большого Ботанического сада может в ближайшее время не хватить для этого мероприятия», — добавил он.
Владимир Караник напомнил, что основной целью фестиваля является популяризация науки. «Здесь присутствует много молодых людей. Мы надеемся, что это станет стимулом для них в будущем связать свою жизнь с наукой и мы сформируем следующее поколение ученых», — поделился планами он.
Приложение для молодых мам, кинотеатр под открытым небом.
В самом начале Ботанического сада расположилась площадка Министерства образования «Университет будущего». Она объединила более 35 университетов страны, Республиканский молодежный центр и Национальный детский технопарк.
Студентки 4-го курса факультета цифровой экономики БГЭУ Ангелина Иванова и Яна Дорохович в ходе студенческой дисциплины разработали проект веб-приложения «MATULYA». «Оно создано для молодых мам, которые либо имеют первый опыт в материнстве, либо не имеют совета или поддержки со стороны. В нашем приложении есть разделы “Здоровье”, “Развитие”, “Календарь”. С помощью различных функций можно отслеживать кормление, прикорм, записи на прием у врачей. Также рост, вес ребенка», — рассказала Ангелина Иванова. По ее словам, приложение дает различные рекомендации мамам. Например, когда и какой прикорм нужно вводить, в каком возрасте и к какому врачу нужно сводить малыша.
Яна Дорохович подчеркнула, что в приложении можно создать аккаунт мамы, куда вносятся памятные события. Это дает возможность мамам совмещать работу и уход за ребенком.
Белорусский государственный университет представил учебную лабораторию аэрокосмических измерений. Это комплекс для обучения технологиям контроля и измерения параметров космических аппаратов. Он включает образец оптической системы наблюдения за космическими объектами, инженерную модель наноспутника, а также квадрокоптер, что позволяет студентам осваивать как теоретические, так и практические аспекты аэрокосмических измерений.
Белорусский национальный технический университет познакомил участников фестиваля с разработками в области роботизированных систем. Среди них был комплекс для нарезки и упаковки продуктов, созданный для автоматизации пищевых производств, экспериментальная установка для нанесения покрытий методом микродугового оксидирования, которое применяется для повышения износостойкости деталей. Кроме того, был представлен натурный образец роботизированной системы для контроля на производстве, позволяющий повысить точность и скорость измерений.
Гости также могли попасть в лабораторию будущего, где для них были подготовлены мастер-классы по изготовлению блокнотов, рисованию нефтью, управлению беспилотными аппаратами и созданию фотороботов, таможенному контролю и китайской каллиграфии.
Приятным бонусом для посетителей фестиваля стал кинотеатр под открытым небом, где можно было отдохнуть и погрузиться в мир науки, посмотрев научно-популярные фильмы.
Доильный робот, ДНК-вакцина.
Зона «100 инноваций молодых ученых» стала площадкой, где молодые ученые представили свои актуальные разработки.
Одной из таких стала система позиционирования доильного оборудования на вымени коров дойного стада. Научный сотрудник лаборатории механизации процессов производства молока и говядины НПЦ НАН Беларуси по механизации сельского хозяйства Юлия Рогальская пояснила, что состоит она из рамы, на которой смонтирован блок приводов, системы управления контроля и питания. «Это часть доильного робота, которая может применяться как отдельно для доильного робота, так и для создания роботизированных доильных каруселей», — обратила внимание она.
Применение данной системы высвобождает человека из процесса доения и обеспечивает большую производительность. В планах заложено создание отечественного доильного робота к концу 2027 года.
Младший научный сотрудник Института биоорганической химии НАН Екатерина Попичева предоставила разработку ДНК-вакцины для лечения ишемии нижних конечностей. «Это достаточно распространенное заболевание, особенно среди пожилых людей. Получен готовый препарат, который прошел доклинические испытания. Препарат уже находится в работе. Он дешевле и эффективнее, чем существующие», — рассказала она.
Чтобы стать космонавтом, нужно быть дисциплинированным и ответственным человеком.
На площадке «Космос» гости смогли пообщаться с первой женщиной-космонавтом Беларуси Мариной Василевской. Она рассказала, что в школе многие одноклассники хотели стать космонавтами, врачами. Ее же мечтой было освоить профессию учителя: «Мне приятно, когда учителей уважают. Это те, кто сегодня вкладывает все силы в нас для того, чтобы мы вышли во взрослую жизнь мудрыми людьми».
По ее словам, чтобы стать космонавтом, нужно хорошо учиться, быть дисциплинированным и ответственным человеком. Нужно уметь ладить со своими товарищами, находить компромиссы. Ведь в космосе люди часто находятся в экспедициях полгода-год, поэтому важно уметь работать в команде.
У гостей была возможность узнать больше и про метеорит, который нашли под Смолевичами. Также была оформлена небольшая экспозиция его фрагментов. В этой же зоне показали, как делают спутники и любой желающий мог собрать свой.
Квест для гостей и дегустации.
На площадке «Интеллектуальные технологии» гостей познакомили с новациями в сфере робототехники, искусственного интеллекта и виртуальной реальности. Кроме того, на фестивале присутствовала и полярная зона — там рассказали про исследования Арктики и Антарктики.
«Вкус науки» открыл для посетителей мир гастрономии с научной точки зрения, там прошла дегустация новых продуктов питания. На площадке «Экология» рассказали о защите окружающей среды и устойчивом развитии. Посетители узнали о сортировке мусора, очистке воды и воздуха, о редких видах растений и животных Беларуси и мира.
Врачей, исследователей и научных журналистов объединила площадка «Медицина». Здесь можно было узнать о новейших вакцинах и методах диагностики, попробовать себя в роли врача в интерактивных симуляциях, а также получить советы по здоровому образу жизни от специалистов.
На празднике науки в Минске были гости из России — площадки «Наука 0+», парка «Зарядье». С применением энергии мирного атома в космосе, медицине, экологии, робототехнике познакомила площадка «Росатома» Atom Team.
Организаторы в этом году придумали квест для гостей фестиваля. Такого не было в прошлые годы. Квест был предназначен для взрослых и детей, после него участники фестиваля получили небольшие призы.
Фестиваль науки в этом году распахнул двери в мир удивительных открытий и вдохновляющих идей. Он напомнил нам, что наука — это не просто набор фактов и формул, а живой, пульсирующий организм, стремящийся познать тайны Вселенной. Зрители смогли прикоснуться к передовым технологиям, узнать о последних достижениях в различных областях и почувствовать себя частью большого научного сообщества. Ведь именно через научные открытия и инновации человечество сможет решить глобальные проблемы и сделать мир более справедливым и процветающим.
АНАСТАСИЯ КОЗЛОВА,
фото Яна ГОРБАНЮКА,
БЕЛТА.