Рисование нефтью, приложение для молодых мам. Чем удивил Фестиваль науки в Минске

Минск на один день стал ареной для экспериментов, лекций и неожиданных открытий. В Ботаническом саду прошел Фестиваль науки, собравший школьников, студентов, преподавателей и просто любопытных горожан. Под куполами шатров спорили о будущем искусственного интеллекта и смеялись над химическими опытами с разноцветным дымом. На площадках можно было собрать собственный спутник, попробовать себя в роли врача и посетить кинотеатр под отрытым небом. Атмосфера напоминала одновременно школьный урок и ярмарку развлечений, где взрослые не стеснялись удивляться, а дети — задавать бесконечные вопросы. Организаторы говорят, что главная цель фестиваля — показать: наука ближе, чем кажется. Судя по оживленным дискуссиям и очередям, у них это получилось. Основная цель фестиваля — популяризация науки.