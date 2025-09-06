В московском районе Солнцево возведут жилой комплекс

Жилой комплекс по программе реновации в московском районе Солнцево возведут при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил председатель комитета государственного строительного надзора столицы Антон Слободчиков.
Комплекс переменной этажности будет состоять из двух корпусов, соединенных под землей. Он расположится по адресу: улица Матросова, земельный участок № 29/1. Общая жилая площадь превысит 49,5 тысячи квадратных метров. Все квартиры будут сданы с улучшенной отделкой.
На первых этажах обустроят входные группы, холлы с почтовыми ящиками, колясочные, помещения для консьержей, а также центр информирования населения и коммерческие объекты. Часть квартир будет адаптирована под маломобильных жильцов. Для них создадут безбарьерную среду, а в лифтовых холлах оборудуют специальные зоны безопасности.
Территорию жилого комплекса площадью 1,6 гектара комплексно благоустроят. Там уложат тротуар, смонтируют детские и спортивные площадки, оборудуют зоны отдыха.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.