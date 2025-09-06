В московском районе Солнцево возведут жилой комплекс

На первых этажах обустроят входные группы, холлы с почтовыми ящиками, колясочные, помещения для консьержей, а также центр информирования населения и коммерческие объекты. Часть квартир будет адаптирована под маломобильных жильцов. Для них создадут безбарьерную среду, а в лифтовых холлах оборудуют специальные зоны безопасности.