Ричмонд
+32°
облачность с просветами
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Гороховце Владимирской области установили новый мемориал

Он посвящен памяти участников локальных войн, военных конфликтов и спецоперации.

Мемориал участникам локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции (СВО) открылся 3 сентября в городе Гороховце Владимирской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении городским хозяйством.

Монумент установили в сквере на улице Комсомольской. Проект патриотического пространства стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. На открытии присутствующие почтили минутой молчания память бойцов, погибших в Афганистане, Чечне, на СВО. К подножию мемориала возложили цветы.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.