В Гороховце Владимирской области установили новый мемориал

Мемориал участникам локальных войн, военных конфликтов и специальной военной операции (СВО) открылся 3 сентября в городе Гороховце Владимирской области при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в управлении городским хозяйством.
Монумент установили в сквере на улице Комсомольской. Проект патриотического пространства стал победителем Всероссийского онлайн-голосования по выбору территорий для благоустройства. На открытии присутствующие почтили минутой молчания память бойцов, погибших в Афганистане, Чечне, на СВО. К подножию мемориала возложили цветы.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.