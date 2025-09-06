ТВ и радио прекратят временно работать в ряде районов Беларуси

С 9 по 16 сентября «Белтелеком» запланировал проведение технических работ на сети эфирного теле- и радиовещания в ряде областей, что может временно повлиять на доступность некоторых каналов и радиостанций. Об этом сообщает БелТА со ссылкой на пресс-службу компании.
В частности, 9 сентября с 10.00 до 15.30 жители Городокского и Шумилинского районов Витебской области не смогут принимать общедоступный пакет телепрограмм, коммерческое цифровое ТВ, а также радиостанции «Первый национальный канал Белорусского радио», «Культура» и «Радио Витебск». В этот же день, но с 10.00 до 16.00, аналогичные ограничения коснутся Верхнедвинского, Миорского, Россонского и Браславского районов.
9 сентября с 09.15 до 15.00 в Мстиславском, Кричевском, Чаусском, Горецком, Климовичском, Дрибинском и Чериковском районах Могилевской области будет временно недоступен общедоступный пакет телеканалов, коммерческое эфирное цифровое телевидение, а также радиостанции «Первый национальный канал Белорусского радио», «Культура», «Радиус ФМ», «Столица» и «Радио Могилев».
10 сентября с 09.15 до 16.15 жители Минского, Червенского, Березинского, Смолевичского и Пуховичского районов Минской области, а также Осиповичского района Могилевской области, не смогут смотреть общедоступный пакет телепрограмм и коммерческое цифровое ТВ. В это же время аналогичные перебои ожидаются в Молодечненском, Вилейском, Логойском, Минском и Воложинском районах.
11 сентября с 10.00 до 15.30 в Витебском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области будет отсутствовать прием общедоступного пакета телепрограмм и коммерческого цифрового ТВ. С 10.00 до 16.00 это же коснется Докшицкого, Глубокского и Поставского районов Витебской области, а также Мядельского района Минской области. В период с 09.15 до 15.00 аналогичные ограничения затронут Горецкий, Мстиславский и Дрибинский районы Могилевской области, а также Дубровенский район Витебской области.
16 сентября с 10.00 до 15.30 жителям Витебского и Городокского районов Витебской области будет недоступен прием общедоступного пакета телепрограмм и коммерческого цифрового ТВ.
«Белтелеком» отмечает, что работы могут быть завершены досрочно, в таком случае вещание будет возобновлено раньше. Подчеркивается также, что данные профилактические мероприятия не повлияют на работу интерактивного телевидения ZALA.
