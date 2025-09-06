ТВ и радио прекратят временно работать в ряде районов Беларуси

11 сентября с 10.00 до 15.30 в Витебском, Дубровенском и Лиозненском районах Витебской области будет отсутствовать прием общедоступного пакета телепрограмм и коммерческого цифрового ТВ. С 10.00 до 16.00 это же коснется Докшицкого, Глубокского и Поставского районов Витебской области, а также Мядельского района Минской области. В период с 09.15 до 15.00 аналогичные ограничения затронут Горецкий, Мстиславский и Дрибинский районы Могилевской области, а также Дубровенский район Витебской области.