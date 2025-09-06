Студенты из Верхневолжья стали победителями федерального конкурса стартапов

Еще один победитель от ТвГУ — Илья Воронов. Его проект посвящен созданию прототипа электрического скутера на подводных крыльях. Такая разработка будет полезна в сферах туризма и экоперевозок. Также в число лучших вошел студент Тверской сельскохозяйственной академии Степан Соколов. Его проект направлен на автоматизацию упаковки и сортировки в аграрной отрасли.