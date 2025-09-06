Студенты из Верхневолжья стали победителями федерального конкурса стартапов

Студенты из Тверской области вошли в число победителей федерального конкурса «Студенческий стартап», организованного по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в аппарате правительства региона.
В 2025 году на конкурс подали рекордное количество заявок — 11,6 тысячи. Свои силы решили испытать представители 75 регионов страны. Грантовую поддержку получили инициативы молодых ученых из Верхневолжья. Так, на конкурсе студентка Тверского государственного университета (ТвГУ) Софья Онищенко презентовала проект «МедЭксперт: AI-диагностика на основе машинного обучения». Ее разработка представляет собой веб-платформу, призванную помочь врачам ставить точные диагнозы с помощью искусственного интеллекта.
Еще один победитель от ТвГУ — Илья Воронов. Его проект посвящен созданию прототипа электрического скутера на подводных крыльях. Такая разработка будет полезна в сферах туризма и экоперевозок. Также в число лучших вошел студент Тверской сельскохозяйственной академии Степан Соколов. Его проект направлен на автоматизацию упаковки и сортировки в аграрной отрасли.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.