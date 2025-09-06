В Ростове на гастрофестивале Юрий Слюсарь приготовил томатный суп с клецками

Ростов-на-Дону стал эпицентром гастрономической жизни региона, приняв большой фестиваль «Сделано на Дону». Мероприятие привлекло ценителей кухни области.
Одним из ярких моментов фестиваля стал мастер-класс по приготовлению холодного томатного супа из кривянских помидоров с чечевицей и фрикадельками из донской рыбы. В нем принял участие врио губернатора Юрий Слюсарь, сделав свою порцию традиционного донского блюда.
Фестиваль стал площадкой не только для дегустаций, но и для серьезного разговора о развитии агропромышленного комплекса и поддержке местных производителей. На нем были вручены знаки добровольной сертификации с одноименным названием фестиваля.
