Жители Тверской области презентовали модные коллекции на выставке в Москве

Девять компаний и дизайнеров из Тверской области приняли участие в 44-м сезоне международной выставки моды CPM — Collection Premiere Moscow, которая прошла 2−5 сентябре в столице России. Они смогли присоединиться к мероприятию благодаря поддержке центра «Мой бизнес», который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.