Жители Тверской области презентовали модные коллекции на выставке в Москве

Девять компаний и дизайнеров из Тверской области приняли участие в 44-м сезоне международной выставки моды CPM — Collection Premiere Moscow, которая прошла 2−5 сентябре в столице России. Они смогли присоединиться к мероприятию благодаря поддержке центра «Мой бизнес», который работает по нацпроекту «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в аппарате правительства региона.
Свои коллекции на выставке представили более 900 брендов из 28 стран. На коллективном стенде Тверской области были презентованы вязаные головные уборы, меховые изделия, аксессуары и мужские костюмы. Отмечается, что эта выставка является знаковой для предприятий, работающих в сфере легкой промышленности.
«Тверская область исторически была регионом, где развита легкая промышленность. Сегодня эта отрасль играет достаточно значимую роль в экономике региона. Главная задача — повысить конкурентоспособность продукции», — заявил губернатор региона Игорь Руденя.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.